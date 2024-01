Teilen: Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat in ihrem letzten Bulletin ausführlich auf das Inflationsziel und ihre kurz- und mittelfristigen Inflationserwartungen eingegangen. Wichtige Zitate aus dem RBA-Bulletin "Das Verbindungsprogramm der Reserve Bank sammelt Informationen von Unternehmen in Australien über die aktuelle Wirtschaftslage und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...