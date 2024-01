Von Ann-Katrin Petersen, Senior Investment Strategist bei BlackRock "You can't hurry rate cuts, you just have to wait" - Die EZB hat es nicht eilig, die Zinsen zu lockern Die EZB wird die Zinsen im Jahr 2024 senken, hat es aber nicht eilig - sie betrachtet ihren Kampf gegen die Inflation immer noch als unvollendet. Wie erwartet beliess die Zentralbank bei ihrer heutigen Sitzung alle Leitzinsen unverändert. Präsidentin Lagarde betonte "Datenabhängigkeit" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...