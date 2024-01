ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat LVMH nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 747 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern habe im Schlussquartal 2023 solide abgeschnitten und mit dem währungsbereinigten Umsatzwachstum positiv überrascht, schrieb Analystin Zuzanna Pusz am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Dazu liege das operative Ergebnis (Ebit) in der zweiten Jahreshälfte über den Erwartungen. Allerdings habe sie das organische Umsatzwachstum der wichtigen Sparte Mode und Lederwaren im vierten Quartal etwas enttäuscht./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2024 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2024 / 17:25 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121014

