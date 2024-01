Dr. Andreas Busch (BANTLEON): US-Inflation dürfte 2024 positiv überraschen

23.01.2024 -

Die Inflation in den USA befindet sich zwar auf dem Rückzug, die Kerninflationsrate liegt indes nach wie vor deutlich über dem 2%-Ziel der Geldpolitik. Darüber hinaus rechnet die Mehrheit der Analysten damit, dass diese wichtige Marke erst 2025 erreicht wird. Dieser Ausblick ist unseres Erachtens zu pessimistisch. Verschiedene vorauslaufende Preisindikatoren deuten darauf hin, dass die Teuerung in den kommenden Monaten und Quartalen weiter nachlässt. Unter anderem kündigt sich bei den Mieten - dem aktuell noch wichtigsten Preistreiber - eine merkliche Entspannung an. Folglich sollte die Kerninflation schneller als vom Konsensus und der Fed erwartet sinken und den Weg frei machen für umfangreiche Leitzinssenkungen. Gestört werden könnte dieser erfreuliche Ausblick dadurch, dass entgegen unserer Erwartung die Konjunktur nicht spürbar an Fahrt verliert. Dann besteht das Risiko, dass die Inflationsraten sogar wieder nach oben drehen, woraufhin eine Diskussion über eine noch straffere Geldpolitik einsetzen würde.

