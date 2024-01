München (ots) -Diese Pleite tut dem FC Bayern besonders weh - denn das 64:76 gegen den Tabellenvorletzten aus Lyon kann schon fast das Aus im Kampf um die Playoffs sein. Dazu noch eine offenbar schwerere Verletzung von Devin Booker - ein rabenschwarzer Donnerstagabend in München. Mit einer Bilanz von 9 Siegen bei 14 Niederlagen stehen die Bayern auf Platz 15 - der 10. Rang ist das eigentliche Ziel. "Der Frust ist groß, aber wir haben es uns selbst zuzuschreiben. Wir haben das Spiel in der 1. Halbzeit ganz klar verloren. Ich glaube, es waren 8 Turnover und 5 Assists und das ist einfach nicht genug. Das war alles zu stockend und zögernd. Es hat nicht gepasst", kritisierte Münchens Elias Harris. Besser macht es ALBA Berlin: 89:80-Sieg gegen Roter Stern Belgrad, leistet dem FC Bayern sogar noch Schützenhilfe. ALBA steht nach 5 Erfolgen gleichauf mit Villeurbanne am Tabellenende, sammelt aber weiter Selbstvertrauen. "Jeder Sieg ist für uns ein großer Sieg. Besonders gegen so ein gutes Team wie Belgrad", sagt Neuzugang Martin Hermannsson, der erstmals seit fast einem Jahr Verletzungspause wieder über eine längere Distanz ging und den Berlinern sehr hilft. EuroLeague-Primus Real Madrid holt sich den 20. Sieg, bleibt uneinholbarer Tabellenführer in der Hauptrunde. Gegen Olympiakos Piräus führen die Spanier nach 10 Minuten mit 30:13. Am Ende ein eher knapper Sieg für Real Madrid.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips aus der EuroLeague - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht's am Dienstag für die deutschen Teams in der EuroLeague. Der FC Bayern trifft auf Baskonia - live ab 19.45 Uhr und ALBA Berlin ist zu Gast in Piräus - live ab 20 Uhr bei MagentaSport.FC Bayern München - LDLC ASVEL Villeurbanne 64:76Die Playoffs mit zumindest Platz 10 rücken für den FC Bayern immer weiter weg. Gegen das Schlusslicht aus Lyon verlieren die Bayern ihr 14. Spiel in der EuroLeague. In 2. Viertel wirft der FCB nur 10 Punkte. Zu wenig, um die Franzosen in Verlegenheit zu bringt. Bitter: Devin Booker musste verletzt raus. Die Verletzung im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OWVrNXNScXRuOFExQktWTGFRSENvRENnWHpnZFBtWktzbUFhQ09uUUFTTT0=Elias Harris, 7 Punkte, FC Bayern: "Der Frust ist groß, aber wir haben es uns selbst zuzuschreiben. Wir haben das Spiel in der 1. Halbzeit ganz klar verloren. Ich glaube, es waren 8 Turnover und 5 Assists und das ist einfach nicht genug. Das war alles zu stockend und zögernd. Es hat einfach nicht gepasst." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ajNhOElaZXg4bEVmUktVbjZOMkVtSUp4cFltNkhCRVJWYnJBelhNcWdDZz0=ALBA Berlin - Roter Stern Belgrad 89: 80Berlin holt den 5. Sieg in der EuroLeague und schlägt Belgrad am Ende mit 9 Punkten nach zwischenzeitlich 19 Punkten Vorsprung. Wichtig für den Berliner Sieg: Das 2. Viertel, in dem ALBA starke 33 Punkte holt. Das letzte Viertel verliert ALBA mit -9 Punkten Differenz, doch der Vorsprung reicht aus.Israel Gonzalez, Trainer Berlin: "Ich habe mir nach dem Spiel nochmal die Rebounds angeguckt. Ich bin froh, dass wir gegen so ein gutes Team die Rebounds gewonnen haben. Das ist auch gut, um unsere Defensive zu verbessern." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QncyK1pDTTNmckZVVGZOTDFKbUovL1NaOGxqcUpQbEczOXNJU3JCSlZZMD0=Yanni Wetzell, 11 Punkte, Berlin: "Wir spielen Basketball, der Spaß macht. Wir lassen den Ball gut laufen. Martin Hermannsson ist eine Bereicherung für uns. Wir spielen sehr schnellen Basketball." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SXlCSlE0RDFvQ0g5Vk9ZTitmS3lVRmRoVlZyWVo4czVhMmg2NWI0b1YvVT0=Martin Hermannsson, 7 Punkte, Berlin: "Ich bin noch weit von meiner Bestleitung entfernt. Ich war von September bis Anfang Dezember verletzt. Das war so ziemlich das erste Mal 5 gegen 5 auf hoher Intensität. Ich war im vergangenen Jahr 10 Monate verletzt. Ich fühle mich aber besser von Tag zu Tag. Früher oder später bin ich hoffentlich wieder auf meinem alten Level... ALBA war in diesem Jahr nicht so erfolgreich in der EuroLeague. Jeder Sieg ist für uns ein großer Sieg. Besonders gegen so ein gutes Team wie Belgrad. Wir möchten so viele Heimspiele wie möglich gewinnen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eWZCUnZ1ZTBKaEx6MEdvb0tJTlh5ajBGMWVuV1dSdzdiK0VsMFVOTDVFVT0=Real Madrid - Olympiakos Piräus 90:85Sieg Nummer 20 für den Tabellenführer aus Madrid. Die Madrilenen legen los wie die Feuerwehr, führen nach 10 Minuten mit 30 zu 13. Das kostet aber Energie, denn in der 2. Halbzeit dreht Piräus auf und gewinnt beide Viertel mit plus 8 Differenz. Im letzten Viertel schmeißen die Griechen dann 30 Punkte, aber es reicht nicht, um das Spiel noch zu drehen. Der ohnehin bärenstarke Dzanan Musa war der beste Werfer seitens der Madrilenen mit 20 Punkten - hier sind seine Highlights im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VXlLbytVQm1qalFxN2pmTUZ4VENodTdNbFNqMS9Rcmw2VjF2Q2l3TkpGVT0=Basketball live bei MagentaSportFreitag, 26.01.2024EuroLeagueAb 18.15 Uhr: Anadolu Istanbul - AS MonacoAb 20.15 Uhr: EA7 Mailand - FC Barcelona, Partizan Belgrad - Zalgiris Kaunas, Baskonia Vitoria-Gasteiz - Valencia BasketDienstag, 30.01.2024EuroLeagueAb 19.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - Valencia Basket, LDLC ASVEL Villeurbanne - Fenerbahce Istanbul, FC Bayern München - Baskonia Vitoria-GasteizAb 20 Uhr: Olympiakos Piräus - ALBA BerlinAb 20.15 Uhr: Real Madrid - Maccabi Tel AvivEuroCupAb 17.50 Uhr: Wolves Vilnius - Towers Hamburg, Besiktas JK - Paris Basketball, 7bet-Lietkabelis Panevezys- Slask WroclawAb 19.50 Uhr: Venice - SlobozhanskeAb 20.20 Uhr: Joventut Badalona - Hapoel Tel-Aviv