Der Snacking-Trend setzt sich in Deutschland weiter fort. 31 Prozent der Verbraucher greifen mindestens zweimal täglich zu einem Snack.* Gleichzeitig legen mehr als 90 Prozent der Verbraucher beim Essen großen Wert darauf, dass es schmeckt und ausgewogen ist.** Der niederländische Tomatenproduzent Looye greift diese Entwicklung auf und lanciert mit Looye To Go jetzt...

Den vollständigen Artikel lesen ...