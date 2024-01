In den Niederlanden einigte sich die Gewerkschaft FNV, die Arbeitnehmer in dem Unterglasanbau vertritt, am 17. Januar mit dem Arbeitgebervertreter auf den neuen Tarifvertrag, der eine Gehaltserhöhung um insgesamt 7,2 % in drei Stufen über fünfzehn Monate vorsieht. In dem ersten Schritt erhalten die Arbeitnehmer im Januar 2024 eine Lohnerhöhung von 4 %, im Juli weitere 1,7 %...

