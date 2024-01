Die Quartalszahlen von Tesla standen unter keinem guten Stern, hatte der Autobauer in den vergangenen Monate zahlreiche Preissenkungen vollzogen. Die Befürchtungen bewahrheiteten sich. Tesla kann sich dem schwierigen Umfeld der Autobauer nicht entziehen. Die Wachstumsrate des Fahrzeugvolumens im Jahr 2024 "könnte deutlich niedriger sein als die Wachstumsrate im Jahr 2023, da unsere Teams an der Einführung der nächsten Fahrzeuggeneration in der Gigafactory Texas arbeiten", sagte Tesla in einem Brief ...

