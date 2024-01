Datum der Anmeldung:

23.01.2024



Aktenzeichen:

B8-25/24



Unternehmen:

Mitsubishi HC Capital Inc., Tokio (JPN); Anteilserwerb an der European Energy A/S, Søborg (DNK)



Produktmärkte:

EEG-Strom



Bundesländer/Unternehmenssitz:

-

