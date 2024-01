Die Raiffeisen Bank International AG hat den beabsichtigten Erwerb einer nicht-kontrollierenden Beteiligung von 27,78 Prozent an der Strabag SE bei der Bundesettbewerbsbehörde (BWB) angemeldet. Wie berichtet, handelt es sich dabei um den Anteil von Oleg Deripaska. Wie im Dezember seitens der RBI mitgeteilt, habe man die Entscheidung getroffen, über die russische Tochter AO Raiffeisenbank 28.500.000 Aktien der Strabag SE (27,78 Prozent) von der in Russland ansässigen MKAO "Rasperia Trading Limited" für einen Kaufpreis in Höhe von 1.510 Mio. Euro (einschließlich früherer Dividenden) zu erwerben.

Den vollständigen Artikel lesen ...