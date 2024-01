, Puma Aktie mal als absoluter Tagesverlierer der DAX-Familie? So hiess es am Mittwoch im nwm. Zuletzt enttäuschte Nike mit einem schwachen Ausblick 2024. Und zog damit die Aktien der Branchenkollegen Addidas und Puma SE (ISIN: DE0006969603) mit runter. Es ging um die Schwäche des wichtigen chinesischen Marktes. Der Platow Brief schaute sich die Aktie nach den Zahlen an und kommt derzeit zu eienr abwartenden Einschätzung. Es fehlen den Spezialisten von Platow klare Gründe, dass es in 2023 nur die "Peso-Abwertung" war, die die Zahlen "herunterdrückte". Mit Argumenten, die nicht von der Hand zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...