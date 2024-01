Seit Jahresbeginn wird in Österreich beim Kauf einer privaten Solaranlage bis 35 Kilowatt keine Umsatzsteuer mehr fällig. Die Agentur soll nun sicherstellen, dass diese Steuererleichterung an die Endkunden weitergegeben wird.Null Prozent Umsatzsteuer auf private Photovoltaik-Anlagen bis 35 Kilowatt - das gilt seit dem 1. Januar 2024 in Österreich. "Die Menschen in Österreich sind Teil der Energiewende. Mit der Umsatzsteuerbefreiung für kleinere Sonnenkraftwerke passt sich auch das Fördersystem an diese Rahmenbedingungen an", so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne). Das bringe der Branche ...

