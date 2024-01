München (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat ihrer Sitzung die Leitzinsen unverändert belassen, so Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei EYB & WALLWITZ.Wie im Dezember habe sie einen zurückhaltenden Ton mit Blick auf mögliche Zinssenkungen in den kommenden Monaten angeschlagen. Zwar bleibe der Ausblick für die Konjunktur schwach und der Abwärtsdruck auf die Inflation habe sich wie erwartet verstärkt. Die Unsicherheit über die Kosten der Lieferkettenprobleme im Seehandel bleibe aber erhöht. Vor allem aber sehe die EZB nach wie vor Aufwärtsrisiken für die Inflation durch die hohe Lohndynamik in zahlreichen Euro-Ländern. Zwar habe sich diese zuletzt etwas stabilisiert und Unternehmen hätten die Preiseffekte bisher durch Margenkürzungen begrenzt. Vor möglichen Weichenstellungen in Richtung Zinssenkungen wolle die EZB aber weitere Daten zur Lohnentwicklung abwarten. So seien für 2024 etwa 40% der Tarifrunden im Euroraum noch nicht ausgehandelt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...