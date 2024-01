Linz (www.anleihencheck.de) - Zum dritten Mal in Folge belässt die EZB die Leitzinsen unverändert bei 4,5%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Auch wenn sich die Währungshüter vorerst nicht zu Zinssenkungen äußern wollten, sei eine Zinssenkung in diesem Sommer durchaus wahrscheinlich, so die Notenbankchefin Christine Lagarde beim letzten Weltwirtschaftsforum in Davos. Die rückläufige Inflation und auch die Konjunktursorgen in der Eurozone würden der EZB Spielraum geben, die Geldpolitik wieder zu lockern. Man werde weiter einen datenabhängigen Ansatz verfolgen, laut Lagarde. Eine Zinssenkung werde bereits mit über 63% im April vom Markt eingepreist. ...

