Eine Hochstufung hat die Kion-Aktie am Freitag kräftig angetrieben. In einem sonst durchwachsenen Marktumfeld gewinnt der Lagertechnikhersteller am Vormittag 2,8 Prozent, was der Aktie Platz 2 in der Spitzengruppe des MDAX einbringt. Der Index mittelgroßer Werte stand zeitgleich knapp im Minus. Der Kion-Kurs erreichte das höchste Niveau seit August 2022.Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...