Der Luxusgüter-Konzern LVMH hat mit neuen Zahlen überrascht. Für die Aktie ging es am Freitag kräftig nach oben. Das sollten Anleger jetzt wissen. Das Unternehmen LVMH hat am Freitag an der Börse den Luxusgütersektor beflügelt. Grund war ein vom Konzern verkündetes Rekordjahr 2023. Im Gegensatz zu anderen Unternehmen aus dem Segment, die eher durchwachsene Zahlen zu vermelden hatten, stieg bei LVMH der Erlös gegenüber dem Vorjahr um neun Prozent. ...

