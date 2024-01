© Foto: Slavek Ruta - picture alliance



Der Kreditkartenanbieter und Zahlungsabwickler Visa hat zwar ordentliche Zahlen präsentiert, Begeisterung entfachen diese aber genau so wenig wie der Ausblick. Die Aktie fällt.Visa mit kurzfristigem Rückschlag Der Kursverlauf von Visa ist der Traum jeden Anlegers, mehr Beständigkeit geht langfristig kaum! Dazu kommt eine blitzsaubere Dividendenhistorie mit einem Wachstum der Ausschüttung bereits 15 Jahre infolge. So lassen sich auch kurzfristige Rückschläge gut verkraften - wie zum Beispiel jener von gestern Abend. In der US-Nachbörse hat der vom Zahlungsabwickler vorgelegte Quartalsbericht nämlich nicht überzeugen können. Vor allem von der Kostenprognose und der Aussicht auf geringere …