Intel schlägt die Erwartungen, schwächelt allerdings mit der Prognose

Am Donnerstagabend veröffentlichte Intel die Ergebnisse des letzten Quartals 2024. Sowohl Umsätze als auch Gewinne konnten gesteigert werden. Investoren nahmen allerdings besonders den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr negativ auf.



Intel konnte den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozent auf 15,4 Milliarden US Dollar steigern und schlug damit auch die eigenen Erwartungen von 15,1 Milliarden USD. Auch die Gewinne pro Aktie konnte der Halbleiterhersteller aus den USA deutlich steigern. Diese stiegen um 260 Prozent auf 0,54 USD pro Aktie. Für 2024 prognostizierte das in Santa Clara ansässige Unternehmen einen Umsatzrückgang auf 12,2 bis 13,2 Milliarden USD und Gewinnen von nur 0,13 USD pro Aktie. Dieser Ausblick wurde von den Intel Anteilseignern negativ aufgefasst und die Aktie viel nachbörslich um über 10 Prozent.









Quelle: HSBC