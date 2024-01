Auf der Insel Mainau stehen nun für die Besucher zwei kostenfreie E-Bike-Ladestationen mit insgesamt zwölf Ladeplätzen bereit. Der Strom kommt aus einer Photovoltaik-Anlage im Dach.Über einen neuen Meilenstein in ihrer Nachhaltigkeitscharta verfügt die Insel Mainau. Direkt am Eingang der als Blumeninsel bekannte Sehenswürdigkeit am Bodensee stehen nun zwei E-Bike-Ladestationen des Überlinger Unternehmens Fend Solar. Unter einem Photovoltaik-Dach können dort zeitgleich bis zu zwölf E-Bikes laden - und zwar kostenlos. Die Insel, die jährlich von rund einer Million Menschen besucht wird, geht damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...