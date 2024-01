Bern - Nora Kronig Romero wird neue Direktorin des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK). Die Leiterin der Abteilung Internationales im Bundesamt für Gesundheit (BAG) wird ihr neues Amt voraussichtlich am 1. Mai antreten, wie das SRK am Freitag mitteilte. Kronig Romeros Wahl fällt in eine turbulente Phase mit zahlreichen Abgängen und Kündigungen bei der Hilfsorganisation. Der Rotkreuzrat sei überzeugt, dass Nora Kronig Romero «mit ihrer Erfahrung im ...

