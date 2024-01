Der Photovoltaik-Montagesystemhersteller K2 Systems hat in Valencia einen neuen Standort eingerichtet. Das Unternehmen will Planern und Installateuren in Spanien persönlicher bei Service und Support zur Seite stehen. K2 Systems hat in Valencia einen elften internationalen Standort eröffnet, um damit die europäische Präsenz des Unternehmens zu stärken. "Mit der Eröffnung unseres Standorts in Valencia beginnt für uns ein neues Kapitel. Wir freuen uns darauf, unsere Expertise den Kunden und Händlern ...

