London (www.anleihencheck.de) - Unserer Ansicht nach ist die heutige Pressekonferenz der EZB ermutigend für die Aktienmärkte, so Robert Schramm-Fuchs, European Equities Portfolio Manager, Janus Henderson Investors. Es scheine, dass EZB-Präsidentin Lagarde die Tür für eine erste Zinssenkung im April offen gelassen habe. Sie habe die Bedeutung der aktualisierten Projektionen der Notenbanker betont, die im März verfügbar sein würden. Die Präsidentin habe heute viel über den Lohndruck gesprochen, aber tatsächlich sei die sechsmonatige Gesamt- und Kerninflation in der Eurozone bereits jetzt auf eine annualisierte Rate von rund 2% zurückgegangen. Die geldpolitischen Frühindikatoren würden auf eine weitere Verringerung hindeuten, was eine Rückkehr der jährlichen Inflationsrate zu ihrem Ziel von 2% im zweiten Halbjahr 24 erwarten lasse. Angesichts der stagnierenden europäischen Wirtschaft, die sich in den letzten 18 Monaten bereits am Rande einer Rezession befunden habe - im Gegensatz zu einer scheinbar perfekten sanften Landung in den USA -, sollten Zinssenkungen der EZB fest im Blickfeld der Aktienmärkte bleiben. Janus Henderson Investors sei in seinen europäischen Large-Cap-Fonds bullish positioniert und bevorzuge Sektoren, die sich bisher in Zinssenkungszyklen besser entwickelt hätten, z. B. Technologie und insbesondere Halbleiter, Finanzdienstleistungen und zyklische Konsumgüter. (26.01.2024/alc/a/a) ...

