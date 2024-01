Hereinspaziert, meine sehr verehrten Damen und Herren et cetera, das Warten hat ein Ende, es ist wieder so weit - die Berichtsaison ist eröffnet! Dabei machten die US-Großbanken in der Vorwoche wie gewohnt den Anfang, konnten aufgrund der überwiegend durchwachsenen Ergebnisse aber noch keine echte Euphorie entfachen. Das änderte sich dann in der laufenden Woche, nachdem Netflix seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentierte. Ein ordentliches Plus beim Umsatz und bei der Abonnentenzahl katapultierte die Papiere des Streaming-Anbieters zur Wochenmitte um fast 11% nach oben. Und schob den NASDAQ 100 auf das nächste Rekordhoch; 17.665 Punkte standen als neue historische Bestmarke am Mittwochabend auf der Anzeigetafel. Klar nach oben ging es am gleichen Abend auch für den S&P 500, der ebenfalls ein neues All Time High markierte. Und:

Den vollständigen Artikel lesen ...