Hamburg (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet, hat die EZB bei ihrer Sitzung am 25. Januar die Leitzinsen unverändert bei 4,00% (Einlagefazilität) und 4,50% (Hauptrefinanzierungssatz) gelassen, so Dr. Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank.Auf die Frage, ob sie an ihrer Aussage festhalte, dass eine Zinssenkung erst im Sommer erfolgen werde, habe Christine Lagarde dies bestätigt. Sie habe jedoch auch betont, dass die EZB weiterhin datenabhängig handle, und auf neue Prognosen im März verwiesen. Damit habe sie darauf verzichtet, den Markterwartungen besonderes energisch zu widersprechen, die eine Zinssenkung bereits im April antizipieren würden. Die Analysten würden bei ihrer Prognose einer ersten Zinssenkung Anfang Juni bleiben (obwohl dann erst meteorologisch, aber noch nicht kalendarisch Sommer sei). ...

