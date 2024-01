Die beiden Energieriesen BP und Equinor werden die Eigentumsverhältnisse an ihren gemeinsamen Offshore-Windprojekten in den USA neu regeln. Demnach übernimmt BP den 50-prozentigen Anteil von Equinor an den Beacon Wind-Projekten. Equinor wiederum erhalt von den Briten deren 50-prozentigen Anteil am Empire Wind-Projekt.Im Zuge der des Deals werden die beiden Konzerne jeweils die alleinigen Eigentümer und Betreiber der beiden Projekte vor der amerikanischen Küste sein. Über die genauen Hintergründe ...

