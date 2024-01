Teilen: Der US-Dollar (USD) bleibt am frühen Freitag gegenüber seinen Hauptkonkurrenten stabil, unterstützt von der negativen Veränderung der Risikostimmung. In Europa stehen die Privatkredite für Dezember auf dem Programm. Im weiteren Tagesverlauf wird das US Bureau of Economic Analysis (BEA) den Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) ...

