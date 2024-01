Zürich - Der Vermögensverwalter Franklin Templeton gibt die Ernennung von Cyril Berchtold zum Head of Institutional Sales Switzerland per 1. Januar 2024 bekannt. Berchtold berichtet an Christian Leger, Head of Distribution Switzerland. Berchtold wird vom Zürcher Standort die gesamte Palette der Asset-Management-Dienstleistungen des Unternehmens vertreiben. In seiner neuen Funktion wird er eng mit institutionellen Kunden zusammenarbeiten. Vor seinem ...

