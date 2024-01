© Foto: picture alliance / abaca | TNS/ABACA



Die Aktie des Getreidehändlers AMD crashte in den vergangenen Tagen um 30 Prozent - die SEC ermittelt wegen unsauberer Buchhaltungspraktiken. Heute gab das Unternehmen überraschend eine Dividendenerhöhung bekannt.Schlimmster Crash seit 1929 Der Crash der Aktie des Getreidehändlers Archer-Daniels-Midland (kurz ADM) am vergangenen Montag war nicht weniger als historisch. Die Papiere fielen an nur einem Tag um 24 Prozent und damit so stark wie seit 1929 nicht mehr. Grund für den Totalausfall der Aktie war die Beurlaubung des Finanzchefs Vikram Luthar; die US-Börsenaufsichtsbehörde hat wegen unsauberer Buchhaltungspraktiken im Ernährungssegment Dokumente angefordert. Um das Ausmaß der …