Vor allem das Geschäft mit Mode und Lederwaren brummt. Die Luxus-Aktie legt am Freitag um mehr als zwölf Prozent zu. Was Analysten jetzt raten.LVMH, der Mutterkonzern hinter renommierten Marken wie Louis Vuitton, Dior und Celine, hat im vergangenen Jahr den Umsatz kräftig steigern können. Mit einem Gesamtumsatz von 86,15 Milliarden Euro, der einem organischen Wachstum von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, setzt der Luxusgüterriese neue Maßstäbe in der Branche. Die Sparte Mode und Lederwaren trug maßgeblich zum Gesamterfolg bei. Mit einem Umsatz von 42,17 Milliarden Euro und einem organischen Wachstum von 14 Prozent unterstrich dieser Bereich seine Position als Kerngeschäft von …