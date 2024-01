DJ Aktien Schweiz sehr fest - Lonza-Kurs schießt nach oben

Von Steffen Gosenheimer

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag sehr fest tendiert. Maßgeblichen Anteil daran hatten Lonza mit einem Kurssprung von 14,4 Prozent und Richemont, für die es um 6,2 Prozent nach oben ging. Auf den Plätzen drei und vier in der Tagesreihenfolge rangierten mit Nestle (+2,4%) und Roche (+2,3%) zudem zwei Schwergewichte.

Der SMI gewann 1,6 Prozent auf 11.390 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und 3 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 18,52 (Donnerstag: 15,67) Millionen Aktien.

Das Chemie- und Pharmaunternehmen Lonza hatte Quartalszahlen berichtet. Von den Jefferies-Analysten hieß es, der Umsatz habe 3 Prozent und das EBITDA 5 Prozent über der Erwartung gelegen. Dass der Nettogewinn von 655 Millionen Franken leicht unter Erwarten ausgefallen sei, sei nur auf Steuern zurückzuführen. Der bestätigte Ausblick sei positiv, weil man Abwärtsrisiken befürchtet habe, so die Analysten.

Richemont wurden im Einklang mit anderen Luxusaktien in Europa gekauft. Auslöser waren besser als erwartet ausgefallen Geschäftszahlen von LVMH. Dazu zeigten sich die Franzosen für das laufende Jahr trotz diverser Unwägbarkeiten zuversichtlich, weiter zu wachsen. In der zweiten Reihe profitierten Swatch (+3,1%) von der von LVMH entfachten Euphorie für die in den vergangenen Monaten etwas aus der Mode geratenen Luxusaktien.

