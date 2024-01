Die Aktien der RWE sind am heutigen Freitag eingebrochen und im Tagestief bis 33,89 Euro gefallen. Das Kursziel der Short-Position wurde erreicht. Bereits in den Vortagen deutete sich eine Eintrübung der langfristigen Lage bei den Papieren der RWE mit dem Kursrutsch unter die Ichimoku-Wolke an. Ein weiteres Verlaufssignal steht kurz bevor. Am Vortag hieß es im Insight: "Der 10er-EMA gilt zunächst als Anlaufmarke einer Erholung im übergeordneten Abwärtstrend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...