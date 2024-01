Basel - Corona hat Lonza in den letzten Jahren hohe Einnahmen beschert. Nach dem Ende der Pandemie stellt sich der Pharmazulieferer auf ein Übergangsjahr ein. Die Frage, unter wessen Leitung Lonza dann in die nächste Wachstumsphase eintreten soll, ist nun zum Teil beantwortet. Der Moderna-Auftrag für den Wirkstoff der Corona-Impfung hat Lonza im Geschäftsjahr 2023 ein letztes Mal etwa eine halbe Milliarde Franken in die Kasse gespült. 200 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...