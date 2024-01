(shareribs.com) Frankfurt / New York 26.01.2024 - Biotech-Aktien entwickeln sich zum Wochenschluss uneinheitlich. MorphoSys legt kräftig zu, Qiagen knapp im Plus. Für Biontech geht es abwärts. An der Wall Street verliert der Sektor leicht. Der DAX steigt um 0,3 Prozent auf 16.952 Punkte, gestützt von Merck, Zalando und Covestro. Deutlich unter Druck stehen RWE sowie Rheinmetall und Bayer. Der MDAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...