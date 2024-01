Der Donnerstag verlief an der Börse eher unspektakulär. Größere Neuigkeiten gab es nicht zu sehen. Die EZB sorge für keine Überraschungen. Wie erwartet halten die Währungshüter am bisherigen Zinssatz fest und stellen auch keine weiteren Erholungen in Aussicht. Das wird hier und dort als positives Signal gewertet, führt aber eben noch längst nicht zu Euphorie. Derweil gab es auch mal wieder einige Verlierer zu sehen.Anzeige:Besonders schwer unter Druck geraten ist die Aktie von Tesla (US88160R1014), nachdem es hier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...