Amazon kündigte bereits im September an, dass Prime Video um Werbung erweitert werden soll. Schon nächste Woche fällt für das neue Werbegeschäft der Startschuss. Nach Netflix und Walt Disneys Disney+ ist Prime Video der nächste Streaming-Dienst, der auf Werbung setzt. Analysten erwarten auf einen Schlag ein Milliardengeschäft. Laut Amazon soll die Werbung in Prime Video zuerst in den USA, Großbritannien, Deutschland und Kanada Anfang eingeführt werden, gefolgt von einer Reihe anderer Märkte. Startschuss ...

