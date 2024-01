Trading-Chancen erkennen und Trading-Chancen nutzen! Das ist die Strategie, mit der wir im RuMaS Express-Service und in den RuMaS Trading-Tipps seit langer Zeit erfolgreich sind. Am 09. Januar hatten wir den Abonnenten des Express-Service einen Short-Trade mit Verbio vorgeschlagen und am 18. Januar konnten wir bereits den Volltreffer mit 133 Prozent Zertifikatgewinn melden. Am 19. Januar wurde der Short-Trade mit sattem Gewinn ausgestoppt und bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...