Berlin - Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist zur FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahl gewählt. Auf einem Europaparteitag in Berlin wurde die Verteidigungsexpertin am Sonntag mit 90 Prozent der Delegiertenstimmen auf Platz eins der Europaliste gesetzt.



In ihrer kurzen Vorstellungsrede stimmte sie die Partei darauf ein, den Wahlkampf ohne Schützenhilfe von anderen Parteien führen zu müssen. Niemand werde der FDP helfen, "nur wir sind unseres Glückes Schmied", so Strack-Zimmermann.



Die FDP ist in bundesweiten Umfragen derzeit teilweise unter der 5-Prozent-Hürde - die bei der Europawahl aber nicht gilt. Sie findet am 9. Juni statt.

