Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Nvidia hat am Freitag die Woche mit einem Minus von -1,1 % beenden müssen. Das gilt indes noch nicht als dramatisch. Schließlich hat der Konzern am Aktienmarkt in den vergangenen Tagen einen neuen Rekord aufgestellt. Die Aktie gewann binnen der zurückliegenden fünf Handelstage immerhin gut 8 %. Das bedeutete auch, dass der Kurs auf gut 568 Euro stieg - dem höchsten [...]

