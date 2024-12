Der Quantencomputer Forte Enterprise von IonQ hat den Rekordmeilenstein von AQ36 erreicht

In Zusammenarbeit mit QuantumBasel bietet IonQ Forte Enterprise europäischen Unternehmenskunden, Industrien, staatlichen Stellen und Forschungsinstituten lokalen Zugriff auf die leistungsstärksten Quantensysteme von IonQ

IonQ hat sein erstes europäisches Innovationszentrum am uptownBasel-Campus in Arlesheim, Schweiz, eröffnet

IonQ (NYSE: IONQ), ein führendes Unternehmen in der Quantencomputer- und Netzwerkbranche, gab heute die Bereitstellung von IonQ Forte Enterprise in seinem ersten europäischen Innovationszentrum am uptownBasel-Campus in Arlesheim, Schweiz, bekannt. Ein Meilenstein, den das Unternehmen gemeinsam mit QuantumBasel erreicht hat. Es handelt sich um den ersten von IonQ bereitgestellten Quantencomputer zum Einsatz in Rechenzentren, der außerhalb der USA betrieben wird, und das erste Quantensystem zum kommerziellen Einsatz in der Schweiz.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241205617082/de/

IonQ European Innovation Center Arlesheim, Switzerland (Photo: Business Wire)

Forte Enterprise ist jetzt online und verarbeitet Rechenaufträge mit einer Rekordzahl algorithmischer Qubits von AQ36 deutlich leistungsstärker als die versprochenen AQ35. Mit jedem zusätzlichen AQ verdoppelt sich der nutzbare Computingplatz zur Ausführung von Quantenalgorithmen. Ein System mit AQ36 kann gleichzeitig mehr als 68 Milliarden unterschiedliche Möglichkeiten berücksichtigen. Mit diesem Meilenstein steht IonQ bei der Bereitstellung produktionsfertiger Systeme für seine Kunden erneut an der Spitze der Branche.

"Die erfolgreiche Bereitstellung von Forte Enterprise in Europa innerhalb des Zeitplans und mit einer sogar noch höheren Leistung als angekündigt zeigt das Engagement von IonQ für den globalen Einsatz von Quantensystemen durch technologische Führerschaft und betriebliche Exzellenz", sagte Peter Chapman, CEO und President von IonQ. "Die Erreichung von AQ36 bedeutet einen erheblichen Sprung nach vorn, der neue Möglichkeiten für Anwendungen eröffnet, darunter in den Bereichen Logistik, Finanzen, Pharmazeutika, Chemie und künstliche Intelligenz."

"Die Bereitstellung der modernen Quantencomputerplattform Forte Enterprise in unserem Ökosystem wird die Entwicklung von Quantenanwendungen in verschiedenen Bereichen beschleunigen", sagte Damir Bogdan, CEO von QuantumBasel. "Durch die Zusammenarbeit mit IonQ positionieren wir den uptownBasel-Campus an der Spitze der Quanteninnovation und fördern bahnbrechende Innovationen, die reale Herausforderungen meistern können."

Die kommerziellen Quantensysteme der nächsten Generation von IonQ, wie Forte Enterprise, sind für Rechenzentrumsumgebungen optimiert. Sie zeichnen sich durch Rackmontage-Formfaktor, niedriges Energieprofil und minimale Isolationsanforderungen aus.

Fortführung der Erfolgsgeschichte

Die heutige Bereitstellung des Forte Enterprise-Systems von IonQ ist der Höhepunkt der technischen Innovation, betrieblichen Exzellenz und Produktionsfähigkeiten der Unternehmensklasse von IonQ.

"Dieser Meilenstein spiegelt die harte Arbeit und den Erfindungsgeist der Teams bei IonQ und QuantumBasel wider", sagte Dr. Dave Mehuys, VP Production Engineering. "Wir haben unseren Systemaufbau auf die Rechenzentrumskonstruktion vor Ort abgestimmt, und die Fertigungs- und Produktionsteams von IonQ haben ihr jahrzehntelanges Know-how genutzt, um dieses bahnbrechende System schneller als erwartet online zu schalten."

Wegweiser für eine neue Ära des Computing

Die Rekordleistung von IonQ, die Erreichung von AQ36, zeigt den Einsatz und den Erfolg des Unternehmens beim Voranbringen der Quantenperformance. Forte Enterprise erweitert die Möglichkeiten bei der Förderung bahnbrechender Forschungen in Bereichen wie Quantenchemie und maschinelles Lernen.

"Dass IonQ in der Lage ist, Forte Enterprise mit AQ36 bereitzustellen, beweist unsere wachsenden Fähigkeiten zur Ausführung unserer Mission, erhebliche Quantenfortschritte weltweit zu fördern", sagte Dr. Dean Kassmann, Senior Vice President Engineering and Technology bei IonQ. "Jeder unserer Schritte zeigt unseren Einsatz dafür, das Quantencomputing aus dem Labor in praktische, wirkungsvolle und kommerzielle Anwendungsfälle zu bringen."

Ein Quantensprung für Europa und die Welt

Das erste europäische Innovationszentrum von IonQ ermöglicht es dem Unternehmen, seine europäischen Kunden vom Standort QuantumBasel aus zu bedienen und die Forschung und Entwicklung von Quantenanwendungen der nächsten Generation in Europa zu fördern.

Im Rahmen seiner Partnerschaft mit IonQ bietet QuantumBasel seinem Ökosystem darunter Unternehmen, Forschungsinstitute, Startups und Universitäten direkten Zugang zum AQ36 Forte Enterprise-System.

IonQ besitzt nun Rechenzentren in den Regionen Washington, D.C., Seattle und Basel, Schweiz, und hat damit eine fest etablierte globale Rechenzentrumsstellfläche, die seine Position als führendes Quantentechnologieunternehmen stärkt.

Weitere Informationen zu den neusten Innovationen von IonQ finden Sie unter www.ionq.com.

Über IonQ

IonQ, Inc. ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing und liefert Hochleistungssysteme, um die weltweit anspruchsvollsten und komplexesten kommerziellen und wissenschaftlichen Anwendungsfälle zu bewältigen. IonQs Quantencomputer der neuesten Generation, IonQ Forte, ist das neueste einer Reihe wegweisender Systeme mit 36 algorithmischen Qubits. Die innovative Technologie und das schnelle Wachstum des Unternehmens wurden in der Next Big Things in Tech List 2023 von Fast Company und der Technology Fast 500 List 2023 von Deloitte anerkannt. IonQ ist bei allen führenden Cloud-Anbietern verfügbar und macht Quantencomputing zugänglicher und effektiver als je zuvor. Erfahren Sie mehr unter IonQ.com.

Über QuantumBasel

QuantumBasel ist ein Kompetenzzentrum für Quanten- und KI-Technologie in der Schweiz und treibt den Zugang zum kommerziellen Quantencomputing voran, um Innovationen zu fördern. QuantumBasel legt besonderen Wert auf technologische Neutralität und ist der erste kommerzielle Quantencomputing-Hub der Schweiz, der Zugang zu Hardware von IBM, D-Wave und IonQ bietet. Mit seinem Team von Quanten- und Datenwissenschaftlern bildet QuantumBasel Unternehmen aus, unterstützt sie und führt Projekte in den Bereichen Quantencomputing und KI durch. Dabei wird auch die Zusammenarbeit mit Universitäten und Fachhochschulen stark unterstützt. Mit dem Aufbau eines international vernetzten Ökosystems ermöglicht QuantumBasel Unternehmen in den Bereichen Industrieproduktion, Logistik, Finanzen, Energie und Life Sciences sowie Startups den Zugang zu Know-how und Technologien, um Innovationen zu erzielen, die sie allein nicht entwickeln können. www.quantumbasel.com

Zukunftsgerichtete Aussagen von IonQ

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung. Einige der zukunftsgerichteten Aussagen können durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern identifiziert werden. Aussagen, die nicht historischer Natur sind, einschließlich der Begriffe "Übernahme", "voranbringen", "Fortschritte", "Zusammenarbeit", "Einsatz", "zeigt", "Entwicklung", "bahnbrechend", "Meilenstein", "nächste Generation", "optimiert", "Potenzial", "erheblicher Sprung nach vorn" "modern", "werden" und andere ähnliche Ausdrücke, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese Aussagen beziehen sich unter anderem auf die Technologie des Unternehmens zur Förderung des Vorteils kommerzieller Quantensysteme in der Zukunft, den Zeitpunkt der Bereitstellung der IonQ Forte Enterprise-Systeme für die Kunden, die geplante Vergrößerung der Stellfläche des uptownBasel-Campus in Arlesheim, Schweiz, die Fähigkeit des Unternehmens, öffentlich-private Partnerschaften aufzubauen, die Fähigkeit von Dritten, IonQs Angebote zur Steigerung ihrer Quantencomputing-Fähigkeiten zu implementieren, den Zugriff auf die Quantencomputer von IonQ, die Fähigkeit, Quantenanwendungen auf den Quantencomputern von IonQ zu testen und auszuführen, die Möglichkeit, neuartige quantengestützte Algorithmen für rechnerische Herausforderungen auf den Quantencomputern von IonQ zu testen und zu optimieren, die Probleme, die durch die Quantencomputer von IonQ gelöst werden können, die Vorteile der Methode von IonQ für die Fertigung der Systemen von IonQ, die Quantencomputing-Fähigkeiten und Pläne von IonQ und die Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit der Quantencomputing-Fähigkeiten von IonQ. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Vorhersagen, Prognosen und andere Aussagen über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen basieren und daher Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Änderungen in den Wettbewerbsbranchen, in denen IonQ tätig ist; die Fähigkeit von IonQ, sein geistiges Eigentum zu schützen; Änderungen bei Gesetzen und Vorschriften, die sich auf das Geschäft von IonQ auswirken; die Fähigkeit von IonQ, seine Geschäftspläne, technische Roadmap und andere Erwartungen zu realisieren, Partnerschaften und Chancen zu erkennen und zu verwirklichen, sowie neue und bestehende Kunden zu binden; oder die Markteinführung von Quantencomputerlösungen und den Produkten, Services und Lösungen von IonQ. Sie sollten die vorstehenden Faktoren und die anderen Risiken und Unwägbarkeiten, die in den Einreichungen des Unternehmens offengelegt werden, sorgfältig abwägen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die im Abschnitt "Risikofaktoren" des jüngsten Quartalsberichts von IonQ auf Formular 10-Q und in anderen Dokumenten, die IonQ von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission einreicht, beschriebenen. In diesen Einreichungen werden andere wichtige Risiken und Unwägbarkeiten identifiziert und angesprochen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und IonQ übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. IonQ gibt keine Gewähr dafür, dass es seine Erwartungen erfüllen wird. IonQ kann sich dafür entscheiden, die in den erteilten Patenten beschriebenen Erfindungen in Zukunft zu praktizieren oder anderweitig zu nutzen, oder auch nicht.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241205617082/de/

Contacts:

IonQ-Medienkontakt:

Jane Mazur

Press@ionq.co



IonQ-Investorenkontakt:

investors@ionq.co