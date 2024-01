Die kurze Antwort darauf ist natürlich NEIN! Wer einen hohen Gewinn haben will, muss einfach ein höheres Risiko in Kauf nehmen. So einfach ist das! Sie möchten ins Hebel-Zertifikat-Trading einsteigen? Hier eine kurze "Bedienungsanleitung" für unsere Trading-Tipps mit Aktien und Hebel-Zertifikaten.Wir haben eine sehr hohe Erfolgsquote mit unserer Trading-Strategie mit Einstiegskursen. Trotzdem kann nicht jeder Trade ein Volltreffer werden. Wenn das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...