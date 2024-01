Eine geringere Produktion aufgrund des Klimawandels, niedrige Handelsmargen, ein Rückgang des Verbrauchs in Europa und der Druck von Drittländern mit niedrigeren Preisen halten den Zitrussektor in Castellón, Spanien, in einer heiklen Situation. Diese Schwierigkeiten dauern seit Jahren an, ohne dass jemand den Schlüssel gefunden hat, um die Situation umzukehren....

Den vollständigen Artikel lesen ...