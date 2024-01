Am 11. Januar prognostizierte das niederländische Frischeportal Groenten & Fruit, dass die Trends des letzten Jahres und des Vorjahres die Entwicklung der Gurkenpreise bei den großen Auktionen in den Benelux-Ländern (ZON, The Greenery, BelOrta) bestimmen werden, sodass Ende Januar wieder eine Preiserhöhung zu erwarten ist. Diese Preiserhöhung steht jedoch noch aus....

Den vollständigen Artikel lesen ...