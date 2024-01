Vordergründig klang das alles gut, was Teslas CEO Elon Musk den Investoren am Mittwoch präsentierte. Der Gewinn des US-Elektroautobauers verdoppelte sich im letzten Quartal 2023 im Vorjahresvergleich auf 7,9 Milliarden Dollar. Doch das lag nicht explodierenden Verkaufszahlen, sondern an einem Buchhaltungseffekt. Im vierten Quartal hatte Tesla eine einmalige Steuergutschrift verbucht. Tatsächlich sind Teslas Nachrichten für D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...