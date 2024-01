Das gab es bislang noch nicht: 2,2 Mrd. $ lassen US-Geschworene BAYER an einen Nutzer von glyphosathaltigen Unkrautvernichtern zahlen. Der an Krebs erkrankte Kläger nutzte das Mittel Roundup als Landschaftsbauer und auch privat. BAYER will in Berufung gehen.



Die Probleme rund um den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup hatte BAYER sich 2018 mit der über 60 Mrd. $ teuren Übernahme der US-Firma Monsanto ins Haus geholt. Im gleichen Jahr folgte ein erstes Urteil gegen das DAX-Unternehmen. Das setzte in den USA eine Klagewelle in Gang. 2020 legte BAYER ein milliardenschweres Programm auf, um die meisten Klagen ohne Haftungseingeständnis beizulegen. Ein Großteil der Klagen ist bereits abgearbeitet. Und: BAYER betont, weiter von der Sicherheit von Glyphosat überzeugt zu sein.



Auf das US-Gerichtsurteil kann es für die Aktie von BAYER heute allerdings nur einen Weg geben - nämlich den nach unten. Bereits vorbörslich ging es um knapp 5 % in den Keller.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



