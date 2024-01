DAX in Lauerstellung: Reddit vor Börsengang, Intel vor Milliarden-Subvention und Bayer stürzt ab

Im Fokus zu Beginn der Woche steht China, da die Behörden des Landes einen erneuten Versuch unternehmen, die angeschlagenen Aktienmärkte nach den jüngsten Kurseinbrüchen zu stabilisieren. Ab Montag wird das Verleihen von Aktien, die nicht vollständig übertragbar sind und als "restricted shares" bekannt sind, bis zum Erfüllen bestimmter Bedingungen untersagt. Gleichzeitig hat ein Gericht in Hongkong die Abwicklung des stark verschuldeten Immobilienentwicklers China Evergrande Group angeordnet. Richterin Linda Chan betonte dabei, dass "genug ist genug" und der Konzern über einen Zeitraum von mehr als 18 Monaten keine wirksame Kommunikation oder Lösungen angeboten habe.

DAX: Rekordhoch bleibt in Reichweite

Nach dem jüngsten Anstieg gab der deutsche Aktienmarkt zu Beginn der neuen Börsenwoche nach. Es wird vermutet, dass einige Anleger Gewinne realisieren. Die Quartalsberichtssaison der Unternehmen gewinnt allmählich an Fahrt, insbesondere in den USA, wo in dieser Woche Schwergewichte wie Microsoft, Meta, Apple, Alphabet und Amazon ihre Zahlen vorlegen werden. Am Markt werden keine bedeutenden Konjunkturdaten für Montag erwartet. Der wohl wichtigste Termin der Woche steht am Mittwochabend mit der Sitzung der US-Notenbank Fed an.

Der Dax sank in den ersten Handelsminuten um 0,25 Prozent auf 16.918,94 Punkte. Am Freitag hatte das deutsche Börsenbarometer das Rekordhoch knapp über 17.000 Punkten nur um 36 Zähler verfehlt, jedoch einen Wochengewinn von rund zweieinhalb Prozent verzeichnet. Der MDax fiel am Montag um 0,81 Prozent auf 25.962,77 Punkte. Der EuroStoxx als Leitindex der Eurozone verlor rund 0,1 Prozent

Biden befeuert KI-Hype

Die US-Regierung plant laut einem Medienbericht in den kommenden Wochen voraussichtlich, Subventionen in Milliardenhöhe für führende Chiphersteller wie Intel (INTC) und Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) anzukündigen. Ziel dieser Maßnahme ist es, den Bau neuer Fabriken in den USA zu unterstützen. Die Informationen stammen von Führungskräften aus der Branche, die mit den Verhandlungen vertraut sind, wie das "Wall Street Journal" (WSJ) am Samstag berichtete. Die geplanten Maßnahmen sollen die Produktion von fortschrittlichen Halbleitern fördern, die in Smartphones, künstlicher Intelligenz und Waffensystemen Verwendung finden.

Die Führungskräfte gehen davon aus, dass ein Teil der Ankündigungen noch vor der Rede von US-Präsident Joe Biden zur Lage der Nation am 7. März erfolgen wird. Neben Intel und TSMC werden auch Micron Technology (MU), Texas Instruments (TXN) und GlobalFoundries (GFS) als weitere aussichtsreiche Kandidaten genannt. Das US-Handelsministerium, Intel und TSMC haben bisher nicht auf eine Anfrage von Reuters um Stellungnahme reagiert.

Reddit plant Börsengang

Reddit treibt seine Pläne für einen Börsengang voran. Schon im Dezember 2021 hatte das bekannte amerikanische Internetforum vertraulich einen Antrag für den Börsengang bei der US-Börsenaufsicht eingereicht. Damals verpasste Reddit jedoch die Gelegenheit, sich an der Börse listen zu lassen und setzte die Pläne vorübergehend aus. Jetzt werden die IPO-Pläne wieder aktiviert, auch aufgrund der Interessen der Venture-Capital-Investoren, die nach einem Ausstieg suchen. In der Finanzierungsrunde von 2021 wurde Reddit noch mit etwa 10 Milliarden US-Dollar bewertet. In der Nacht auf Montag wurde bekannt, dass Reddit nun im ersten Quartal den Börsengang anstrebt und dabei eine Marktkapitalisierung von nur noch 5 Milliarden US-Dollar anstrebt. Dies stellt eine Halbierung im Vergleich zum vorherigen Höchstwert dar, aber es bietet dennoch einen Exit, der die Möglichkeit eröffnet, eine breitere Finanzierungsbasis zu finden. Reddit generiert hauptsächlich Einnahmen aus Werbung, die laut Prognosen im Jahr 2023 mehr als 800 Millionen US-Dollar erreichen sollen.

Bayer: Und wieder grüßt das Mumeltier

US-Geschworene haben Bayer, den Agrarchemie- und Pharma-Konzern, mit einer Rekord-Schadenersatzzahlung von 2,2 Milliarden US-Dollar in Prozessen um glyphosathaltige Unkrautvernichter verurteilt. Der Kläger aus Philadelphia, der an Krebs erkrankt ist und das Mittel Roundup sowohl beruflich als Landschaftsbauer als auch privat verwendet hatte, erhielt 250 Millionen Dollar als Ausgleich für Verluste und zwei Milliarden Dollar als Schadenersatz.

Bayer plant, in Berufung zu gehen und kritisiert, dass das Urteil im Widerspruch zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und behördlichen Bewertungen steht. Die insgesamt 2,2 Milliarden Dollar setzen sich aus zwei Teilen zusammen, wie Bloomberg aus dem Gerichtssaal berichtete. Bayer betonte in seiner Stellungnahme, dass in früheren Prozessen der Schadenersatz insgesamt um mehr als 90 Prozent reduziert wurde und dass der Konzern in 10 der jüngsten 16 Fälle vor Gericht erfolgreich war.

In der Berufung wird der Schadensersatz für Bayer sicherlich reduziert werden. Allerdings zieht die ewig alte Leier nicht mehr, dass Bayer von der Sicherheit von Glyphosat überzeugt ist. In Leverkusen muss der Vorstand das Problem in den Griff bekommen, damit die Aktie wieder in ruhiges Fahrwasser kommt.

Bill Anderson schweigt allerdings zu dem Thema und auch zur Umgestaltung von Bayer. Erst Anfang März will er das große Geheimnis über die Zukunft von Bayer lüften. Bis dahin sollten Anleger der Aktie fern bleiben.

Markus Weingran, Aktien-Experte wallstreetONLINE Börsenlounge

