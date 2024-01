Zürich Die verwalteten Vermögen im Schweizer Asset Management sind im vergangenen Jahr gestiegen. Die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS hatte am hiesigen Fondsmarkt zudem Einfluss auf die Marktstruktur. Dank des starken Schlussquartals an den Börsen 2023 endete das Gesamtjahr auch am Schweizer Fonds- und Asset Management-Markt mit einer positiven Bilanz: Das Volumen am Schweizer Fondsmarkt stieg um 3,7 Prozent auf 1,37 Billionen Franken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...