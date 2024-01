Paris / London - Auf dem höchsten Niveau seit 2001 hat es dem EuroStoxx am Montag zunächst an Luft nach oben gefehlt. Der Leitindex der Eurozone stand am späten Vormittag 0,11 Prozent tiefer bei 4630,45 Punkten, weil Anleger vereinzelt Gewinne mitnahmen. Am Freitag hatte er es erstmals seit 23 Jahren wieder über die Marke von 4600 Punkten geschafft. Er konnte sich aber über dieser Schwelle behaupten. Am Markt hiess es, Anleger positionierten sich ...

