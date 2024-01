Die beiden Rüstungswerte Rheinmetall und Hensoldt sind zum Wochenstart stark gefragt. Rheinmetall führt mit einem Plus von 2,8 Prozent auf 325,90 Euro die Gewinner des Tages im deutschen Leitindex DAX an, Hensoldt mit einem Plus von 4,8 Prozent auf 27,70 Euro die Gewinnerliste des Tages im MDAX.Die Aktie von Rheinmetall profitiert dabei von einem weiteren Großauftrag. Das Unternehmen hat von einem internationalen Partner den Auftrag erhalten, Bausätze für gepanzerte Fahrzeuge des Typs Fuchs 2 zu ...

