Frankfurt - Der Euro hat am Montag nachgegeben. Bis zum Mittag ist der Kurs der Gemeinschaftswährung bis auf 1,0826 US-Dollar gefallen. Im frühen Handel notierte er noch etwas höher. Zum Franken verlor der Euro ebenfalls an Boden. Mit Kursen von aktuell 0,9337 nähert sich das Paar langsam wieder der 93-Rappen-Marke an. Der US-Dollar ist zum Franken bei einem Stand von 0,8626 Franken dagegen nur leicht tiefer als am Morgen. Belastet wird der Euro ...

