Die Ryanair-Aktie (WKN: A1401Z) geht zum Wochenauftakt in den Sinkflug über und verliert am Montagmorgen über -3% an Wert. Haben sich die Aussichten für den irischen Billigflieger eingetrübt? Ryanair vorgestellt Ryanair ist eine irische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Dublin. Mit 169 Millionen Passagieren im Geschäftsjahr 2022/23 ist Ryanair die größte Fluggesellschaft Europas. Die 1984 gegründete Airline hat zahlreiche Veränderungen in der europäischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...